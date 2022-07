Governo, Conte: ora la decisione spetta a Draghi non a noi (Di lunedì 18 luglio 2022) "Adesso la decisione non spetta a noi ma spetta al premier Draghi". Lo ha detto, a quanto si apprende, il leader M5S, Giuseppe Conte, chiudendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Nel corso del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "Adesso lanona noi maal premier". Lo ha detto, a quanto si apprende, il leader M5S, Giuseppe, chiudendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Nel corso del ...

Pubblicità

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - Pasgra48 : RT @DavideR46325615: Alessandro Di Battista: 'Oggi addossare a Conte le responsabilità di questa pseudocaduta del governo è una falsità mes… - Smargiasso1975_ : RT @Alessan40427338: Svelato il motivo della crisi di governo, Conte si era offeso per insulti ricevuti. Miliardi bruciati e spread alle st… -