Governo, Conte chiude l’assemblea M5s: “La maggioranza è con me, ora Draghi decida. Le nostre priorità siano nell’agenda di governo” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Posso sintetizzare che la stragrande maggioranza degli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso la decisione non spetta a noi ma spetta al premier Draghi“. La chiusura dell’assemblea congiunta M5s da parte di Giuseppe Conte è un messaggio diretto per il presidente del Consiglio: la linea espressa nel video di sabato sera ha passato l’esame del gruppo e, nonostante le spinte di una parte di “governisti”, il Movimento va avanti. “Draghi deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso. La nostra linea è molto chiara e coerente”. E ancora: “Il Paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo l’atteggiamento di responsabilità ci impone di chiedere al presidente Draghi che le priorità da noi indicate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) “Posso sintetizzare che la stragrandedegli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso la decisione non spetta a noi ma spetta al premier“. La chiusura delcongiunta M5s da parte di Giuseppeè un messaggio diretto per il presidente del Consiglio: la linea espressa nel video di sabato sera ha passato l’esame del gruppo e, nonostante le spinte di una parte di “governisti”, il Movimento va avanti. “deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso. La nostra linea è molto chiara e coerente”. E ancora: “Il Paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo l’atteggiamento di responsabilità ci impone di chiedere al presidenteche leda noi indicate ...

Pubblicità

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - LLC0429 : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'Il Paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo, l'atteggiamento di respons… - MatttBBB : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'Il Paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo, l'atteggiamento di respons… -