Fulham | Leno | ma non solo

Pubblicità

Nickgarzy96 : Finito la campagna acquisti ci sarà da piazzare gli esuberi: Leno probabilmente andrà al Fulham Torreira al Vale… - SpiritualMe_ : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Valencia su #Torreira, ma Arteta lo porta in tournee col l'Arsenal per valutarlo - #Bournemo… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Valencia su #Torreira, ma Arteta lo porta in tournee col l'Arsenal per valutarlo -… - AConan_Doyle : Doppio colpo del Fulham che sta per definire Mbabu dal Wolfsburg e il portiere Leno dall'Arsenal - Domenic36396232 : Bernd #Leno vicinissimo ad accettare la proposta del #Fulham Accordo tra i cottagers e l'#Arsenal sui 12mln Pronto… -

Commenta per primo Secondo Skysports iltenta due colpi: il difensore del West Ham Issa Diop e il portiere dell'Arsenal BerndCommenta per primo Bernd, giocatore dell' Arsenal, sembra essere il prescelto dalper la porta della prossima stagione. A riportarlo è il Sun.Deal for Ukrainian international could rise as high as £32m and his arrival at the Emirates would take club's summer spending beyond £100m ...ARSENAL are have AGREED a £30 million deal with Manchester City for Oleksandr Zinchenko, according to reports. The Ukrainian, 25, has worked with Mikel Arteta when the Spaniard coached at City and ...