Dybala per Zaniolo, decide De Ligt - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Mattia Todisco Dopo il fine settimana di "riflessione", oggi potrebbe essere il giorno di Gleison Bremer. Inter e Torino sono attesi al confronto faccia a faccia per parlare della situazione del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Mattia Todisco Dopo il fine settimana di "riflessione", oggi potrebbe essere il giorno di Gleison Bremer. Inter e Torino sono attesi al confronto faccia a faccia per parlare della situazione del ...

Pubblicità

DiMarzio : . @OfficialASRoma, aumenta la fiducia per #Dybala - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - Solano_56 : Incontro tra Jorge #Antun, l'agente di #Dybala, e la dirigenza giallorossa fissato per domani in tarda mattinata: L… - ContropiedeA : In questa settimana potrebbero sbloccarsi le trattative per assicurarsi Deulofeu e Simeone - frncscs0 : RT @Damiano__89: Se perdi nella stessa serata #Bremer e soprattutto #Dybala, dopo 5 mesi di trattative, 'per problemi di spazio', dove lo s… -