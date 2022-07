Caso Bakayoko, Sala: «Sentirò il questore prima di esprimermi» (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole del sindaco Sala sulla vicenda che ha visto vittima Bakayoko: «prima di commentarlo voglio sentire il questore» Giuseppe Sala non ha voluto commentare la brutta vicenda riguardante il centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko. Le sue parole riprese da Sportface: «Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole del sindacosulla vicenda che ha visto vittima: «di commentarlo voglio sentire il» Giuseppenon ha voluto commentare la brutta vicenda riguardante il centrocampista del Milan, Tiemoué. Le sue parole riprese da Sportface: «Ho visto il video ma non ho parlato con ilquindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie.il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

