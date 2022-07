Borussia Dortmund: Sebastien Haller lascia il ritiro a causa di un tumore (Di lunedì 18 luglio 2022) Sebastien Haller ha dovuto lasciare il ritiro in anticipo a causa di un problema fisico. Una volta giunto a Dortmund, all’attaccante ivoriano è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. A renderlo noto il club tedesco, che lo scorso 6 luglio ne ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax. Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt. Gute Besserung, @HallerSeb! Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022)ha dovutore ilin anticipo adi un problema fisico. Una volta giunto a, all’attaccante ivoriano è stato diagnosticato unai testicoli. A renderlo noto il club tedesco, che lo scorso 6 luglio ne ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax.hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nachgereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt. Gute Besserung, @Seb! Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV —(@BVB) July 18, 2022 SportFace.

