Ultime Notizie – Crisi Governo, Flick: "Confido in Mattarella e Draghi" (Di domenica 17 luglio 2022) La responsabilità è un tipo di valutazione del tutto personale, anche di fronte alla Crisi di Governo. Ne ha parlato con l'Adnkronos Giovanni Maria Flick, che, "come studioso di diritto costituzionale ed ex giudice costituzionale", afferma di non avere "alcun titolo per discettare sulle responsabilità altrui". Per l'ex presidente della Consulta, "si tratta di giudizi assolutamente politici che non possono assumere un valore assoluto di carattere generale. Credo che dovrebbe prevalere, ma sono parole che servono fino a un certo punto, appellarsi al senso di responsabilità di ciascuno. Ciascuno apra la Costituzione e decida come ritiene di doverla interpretare e cerchi poi di seguirla". "Ho fiducia nel presidente della Repubblica e nel presidente del Consiglio – prosegue Flick – e Confido nella ...

