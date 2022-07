Triangolare Bologna | Pinzolo e Castiglione | tabellino e marcatori amichevoli 2022

(Di domenica 17 luglio 2022) Doppia vittoria delnelcondelle Stiviere. I felsinei prima si aggiudicano la vittoria per 5-0 contro, poi bissano il successo battendo 7-1delle Stiviere. Ildunque fa il pieno di entusiasmo nelledi avvicinamento al prossimo campionato di Serie A. Di seguito, ile tutti idelle due5-0: Collini (dal 13? s.t. Scaia), Bonapace (dal 20? s.t. Maestri), Maturi D., Nella, Aldeni (dal 13? s.t. Compostella), Marocchi (dal 7? s.t. Ambrosi), Salvadori (dal 20? s.t. Maturi), Foccoli (dal 20? ...

Termina con due vittorie per il, ilcon il Pinzolo e Castiglione delle Stiviere al Campo Pineta di Pinzolo. Nel primo match contro il Pinzolo , i felsinei hanno vinto per 5 - 0 grazie a tre reti di Barrow, ...DIRETTAPINZOLO: RISULTATO FINALE 5 - 0 La prima partita della diretta delPinzolo Castiglione è terminata. Si tratta di quella disputata tra la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic ed il Pinzolo , squadra che milita nel campionato di Promozione. La ... LIVE - Triangolare Bologna-Pinzolo-Castiglione, amichevole 2022 (DIRETTA) Doppia vittoria del Bologna nel triangolare con Pinzolo e Castiglione delle Stiviere. I felsinei prima si aggiudicano la vittoria per 5-0 contro Pinzolo, poi bissano il successo battendo 7-1 ...