Sciopero aereo: una quarantina di voli cancellati a Bari (Di domenica 17 luglio 2022) Sono già 37, tra arrivi e partenze, i voli cancellati all'aeroporto di Bari causa dello Sciopero del personale delle compagnie low cost e del personale Enav. Secondo quanto riporta il sito di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Sono già 37, tra arrivi e partenze, iall'aeroporto dicausa dellodel personale delle compagnie low cost e del personale Enav. Secondo quanto riporta il sito di ...

MediasetTgcom24 : Caos senza tregua nel trasporto aereo: stop di 4 ore #itaairways #easyjet #ryanair #maltaair #sciopero - quotidianopiem : Sciopero del personale aereo: oltre 600 i voli cancellati in tutta Italia - qui_finanza : Caos voli, scatta lo sciopero aereo: come avere il rimborso del biglietto - LuceverdeMilano : ??#Sciopero nazionale del #trasporto #aereo ??Domenica #17luglio ? durata di 4h dalle 14:00 alle 18:00 ?STOP de… - Ansa_Piemonte : Sciopero aereo, a Caselle cancellati 20 voli. Dieci in partenza e altrettanti in arrivo #ANSA -