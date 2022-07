Pubblicità

Radio1Rai : Domenica nera negli aeroporti italiani. Almeno 400 i voli cancellati a causa dello #sciopero nel settore del traspo… - SkyTG24 : Sciopero aereo, stop di 4 ore: a Fiumicino 100 voli cancellati - SkyTG24 : Sciopero aereo, cancellati 20 voli a Torino Caselle - VendutoCorrotto : RT @paradoxMKD: Lo sciopero dei controllori di volo, del personale delle compagnie low cost e della vigilanza privata ha messo in ginocchio… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sciopero aereo terminato, centinaia le cancellazioni e i ritardi #sciopero #crewlink #easyjet #ryanair #fiumicino #ma… -

Lonazionale degli assistenti al volo dell'Enav è stato indetto per protestare soprattutto ...si trova a operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico",...commenta E' finito alle 18 lodi 4 ore del trasportoproclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, e dai lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air ...Cancellato il volo Perugia-Brindisi di Ryanair e qualche ritardo di poco conto. Questo l'impatto che ha avuto sull'aeroporto San Francesco lo sciopero di 4 ore terminato alle 18 proclamato da alcune s ...TERMINATO LO SCIOPERO DEGLI AEREI Disagi in tutta Italia, si attende un ritorno alla piena normalità nelle prossime ore [LEGGI] ...