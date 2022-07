Mondiali di Atletica, niente semifinali dei 100 metri per Jacobs. Costretto alla resa per una contrattura. L'atleta: 'Una scelta dolorosa' (Di domenica 17 luglio 2022) Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di Atletica in corso a Eugene, in Oregon, causa di un infortunio alla coscia. Lo ha annunciato la federazione italiana di Atletica ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Forfait di Marcellalledei 100deidiin corso a Eugene, in Oregon, causa di un infortuniocoscia. Lo ha annunciato la federazione italiana di...

