LIVE – Napoli-Perugia 2-0 | raddoppio di Anguissa

36? – GOOOOOOL DEL Napoli! Anguissa! Il centrocampista camerunense segna su sviluppi di calcio d'angolo, siglando così il doppio vantaggio a discapito della compagine umbra. 5? – GOOOOOOL DEL Napoli! KVARATSKHELIA! Percussione fantastica di Kvaratskhelia che scambia con un uno-due con Osimhen, il georgiano entra in area e batte Gori con un preciso destro all'angolo! 1-0! 2? – Buona occasione per Lozano che crossa in area per Osimhen, palla troppo lunga e sfuma una buona occasione per il Napoli. 1? – Iniziata la partita. PRIMO TEMPO Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda e ultima amichevole degli azzurri in ritiro a Dimaro. La preparazione estiva si concluderà martedì, ma quest'oggi la squadra ...

