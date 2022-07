L'estate è ancora la stagione dei tradimenti? Pare di sì. Il caldo torrido non ferma il fuoco del desiderio (Di domenica 17 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) L’estate è ancora la stagione dei tradimenti? Soffocati dalla calura estiva, estenuati dalla recrudescenza dei nuovi contagi, l’effetto deterrente, ai nostri giorni, potrebbe essere dietro l’angolo. E invece non è così, se è vero quello che mi racconta un grosso albergatore, con il vincolo dell’anonimato, che esiste ormai una clientela tutta particolare che quest’estate più che mai è tornata in forze. Sono le coppie clandestine che costituiscono, a sorpresa, un’interessante fetta di mercato. A quel che ho capito, a creare l’occasione è stata la ripartenza degli eventi in presenza, convention e congressi prima di tutto, dove i fedifraghi si presentano in compagnia di partner non ufficiali. Chissà quanto hanno sofferto gli amanti durante il ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert) L’ladei? Soffocati dalla calura estiva, estenuati dalla recrudescenza dei nuovi contagi, l’effetto deterrente, ai nostri giorni, potrebbe essere dietro l’angolo. E invece non è così, se è vero quello che mi racconta un grosso albergatore, con il vincolo dell’anonimato, che esiste ormai una clientela tutta particolare che quest’più che mai è tornata in forze. Sono le coppie clandestine che costituiscono, a sorpresa, un’interessante fetta di mercato. A quel che ho capito, a creare l’occasione è stata la ripartenza degli eventi in presenza, convention e congressi prima di tutto, dove i fedifraghi si presentano in compagnia di partner non ufficiali. Chissà quanto hanno sofferto gli amanti durante il ...

Pubblicità

morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: A Valencia l'apertura del padiglione Àgora e l'inaugurazione del CaixaFórum avvicinano cittadini e visitatori al mondo de… - SalaLettura : RT @sorridicncausa: Ancora e ancora, il grido instancabile delle cicale trafigge l’aria afosa dell’estate come un ago al lavoro su uno sp… - SalaLettura : RT @VirginiaPanzeri: Ancora e ancora, il grido instancabile delle cicale trafigge l’aria afosa dell’estate come un ago al lavoro su uno spe… - Agenzia_Ansa : A Valencia l'apertura del padiglione Àgora e l'inaugurazione del CaixaFórum avvicinano cittadini e visitatori al mo… - MC22670 : RT @VirginiaPanzeri: Ancora e ancora, il grido instancabile delle cicale trafigge l’aria afosa dell’estate come un ago al lavoro su uno spe… -