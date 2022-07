Guenda Goria, nuove complicazioni e operazione d’urgenza: come sta ora (Di domenica 17 luglio 2022) operazione d’urgenza per Guenda Goria Sembra non esserci pace per Guenda Goria. L’ex gieffina nelle scorse ore è stata portata in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di accurati controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina. Lei ha spiegato di non aver avuto alcun sintomo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 17 luglio 2022)perSembra non esserci pace per. L’ex gieffina nelle scorse ore è stata portata in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di accurati controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina. Lei ha spiegato di non aver avuto alcun sintomo L'articolo proviene da Novella 2000.

