BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: È morto Gustavo Tolotti, addio al cestista della Viola Reggio Calabria famoso anche per la “stoppata” a Michael Jordan… - fattoquotidiano : È morto Gustavo Tolotti, addio al cestista della Viola Reggio Calabria famoso anche per la “stoppata” a Michael Jor… - StigmabaseF : E' morto Gustavo Tolotti, fu lanciato dall'Amg Sebastiani: giocò con Sanesi, Bryant e Gay: Giocò vicino a Gianfranc… - Monica24675734 : Oggi la pallacanestro nazionale ha perso una delle sue colonne storiche... Che la terra ti sia lieve... Sempre nei… - Godai71 : RT @PostorinoF: Al dolore per una perdita gravissima si associa il ricordo di tanti indinemticabili momenti di Vita e Sport. Ciao Gus, arr… -

Grave lutto nel mondo dello sport. E' morto nella serata di ieri dopo una lunga malattia Gustavo Tolotti, 55 anni, uno dei più grandi giocatori del ...L'Italia della pallacanestro piange la scomparsa di Gustavo Tolotti. Ex giocatore di basket e allenatore, Tolotti è morto prematuramente, all'età di 55 anni. Tolotti ha iniziato a giocare a basket ...