Di Marzio: «Il Rennes non è riuscito a chiudere per Kim, il Napoli rientra in corsa» (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli torna in corsa per Kim Min-jae il sudcoreano del Fenerbahce che è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Koulibaly. Il Renne era in vantaggio sul Napoli ma Gianluca Di Marzio fa sapere che il club allenato da Genesio (che ha avuto il calciatore nel campionato cinese) non è riuscito a chiudere la trattativa. Non è riuscito, aggiungiamo noi, per la presenza del Napoli. Il calciatore preferisce il Napoli e adesso – questo lo dice Di Marzio – il club di De Laurentiis può rientrare in corsa. Quindi Kim non è sfumato per il Napoli. L'articolo ilNapolista.

