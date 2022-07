ATP Newport 2022 | sarà Bublik-Cressy la finale sull’erba statunitense

(Di domenica 17 luglio 2022) Si sono disputate ieri sera le semifinali dell’ATP 250 di. Dai due match che si sono giocatisono dunque usciti i due finalisti che si sfideranno oggi per contendersi il titolo: loMaximee il kazako Alexander. Nel primo incontro di giornata Maxime(n.4 del seeding) ha sconfitto per 6-2 4-6 6-3 il connazionale John Isner (testa di serie n.2) al termine di una partita ricca di emozioni durata un’ora e 53 minuti. Loha così conquistato la sua primain carriera e oggi proverà dunque a portare a casa il suo primo titolo ATP. Nell’altra semiè arrivata la netta vittoria di Alexander(n.3 del torneo) ...

