Arriva l'ondata di caldo record. Ma la si può affrontare. Ecco come (Di domenica 17 luglio 2022) Luglio ha fatto il proprio ingresso in maniera trionfale portando temperature e giornate roventi e la maggior parte di noi ha già fatto esperienza con le prime notti passate in bianco per il gran caldo, accusando un calo delle energie e ad indebolimento generale. Per riequilibrare la situazione, ed evitare che astenia e spossatezza ci rovinino le giornate, o peggio ancora che possano provocare malori, si possono seguire alcune regole fondamentali. "Mantenere una buona idratazione è fondamentale, in quanto il nostro organismo utilizza fluidi – il sudore – per raffreddare la temperatura - spiega la dottoressa Manuela Mapelli nutrizionista e Ambassador di Fileni - E’ importante infatti conoscere e assecondare i diversi modi con cui il nostro organismo reagisce al grande caldo: la prima conseguenza è sempre un aumento della sudorazione che porta alla ... Leggi su panorama (Di domenica 17 luglio 2022) Luglio ha fatto il proprio ingresso in maniera trionfale portando temperature e giornate roventi e la maggior parte di noi ha già fatto esperienza con le prime notti passate in bianco per il gran, accusando un calo delle energie e ad indebolimento generale. Per riequilibrare la situazione, ed evitare che astenia e spossatezza ci rovinino le giornate, o peggio ancora che possano provocare malori, si possono seguire alcune regole fondamentali. "Mantenere una buona idratazione è fondamentale, in quanto il nostro organismo utilizza fluidi – il sudore – per raffreddare la temperatura - spiega la dottoressa Manuela Mapelli nutrizionista e Ambassador di Fileni - E’ importante infatti conoscere e assecondare i diversi modi con cui il nostro organismo reagisce al grande: la prima conseguenza è sempre un aumento della sudorazione che porta alla ...

