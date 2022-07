Stranger Things 4 porta i Metallica nella Top 40 nel Regno Unito (Di sabato 16 luglio 2022) I Metallica sono entrati nella Top 40 nel Regno Unito con il brano Master of Puppets grazie alla popolarità di Stranger Things 4. I Metallica sono tornati nella Top 40 UK grazie al brano Master of Puppets e la popolarità ottenuta a Stranger Things 4, in cui è stato utilizzato in una memorabile scena con al centro Eddie. Il personaggio interpretato da Joseph Quinn è diventato uno dei più amati dai fan della serie creata dai fratelli Duffer e i video in cui suona per attirare l'attenzione dei pipistrelli e aiutare i suoi amici a entrare nella casa in cui c'è Vecna e provare a sconfiggerlo. Master of Puppets dei Metallica ha debuttato 36 anni fa e ora, grazie alla quarta stagione di … Leggi su movieplayer (Di sabato 16 luglio 2022) Isono entratiTop 40 nelcon il brano Master of Puppets grazie alla popolarità di4. Isono tornatiTop 40 UK grazie al brano Master of Puppets e la popolarità ottenuta a4, in cui è stato utilizzato in una memorabile scena con al centro Eddie. Il personaggio interpretato da Joseph Quinn è diventato uno dei più amati dai fan della serie creata dai fratelli Duffer e i video in cui suona per attirare l'attenzione dei pipistrelli e aiutare i suoi amici a entrarecasa in cui c'è Vecna e provare a sconfiggerlo. Master of Puppets deiha debuttato 36 anni fa e ora, grazie alla quarta stagione di …

NetflixIT : Stranger Things 4 dietro le quinte ma in bianco e nero. - jnflesch : Metallica fez dueto com Eddie, de 'Stranger Things', no TikTok. - NetflixIT : Tutte le armi che useremmo contro le zanzare ma è Stranger Things 4. - twglsx : no mannaggia chi si sta per ricominciare stranger things non io ma ci mancherebbe ???? - hongsnik : sto andando al lavoro consapevole che non avrò una nuova puntata di stranger things da vedere al mio ritorno -