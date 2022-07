Renzi: "Draghi dia 3 - 4 punti chiave alla maggioranza e obblighi tutti a stare nella stessa squadra" (Di sabato 16 luglio 2022) Roma 16 luglio 2022 "Il M5S ha creato un disastro al Paese. Se Draghi ritiene di voler ripartire, tocca a lui decidere le formule. Non immagino una trattativa sindacale tra Draghi e la maggioranza, io ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Roma 16 luglio 2022 "Il M5S ha creato un disastro al Paese. Seritiene di voler ripartire, tocca a lui decidere le formule. Non immagino una trattativa sindacale trae la, io ...

SimoneAlliva : Dopo il 'successo' della petizione contro il reddito di cittadinanza, #Renzi lancia la petizione per il #Draghi-bis… - GiovaQuez : Renzi: 'Quando noi abbiamo avviato una crisi di governo i ministri di IV si sono dimessi. A stasera i ministri del… - Adnkronos : Matteo #Renzi sul Movimento 5 Stelle: 'Costringere #Draghi a dimettersi è l’ultima infamia, che ci indebolisce anch… - frances88451672 : RT @VinceIT: @boni_castellane Il solito terrorismo mediatico per lobotomizzati I fondi PNRR ci sono e ci saranno anche senza #Draghi #Con… - eia58 : RT @Renziani1: '#ItaliaViva non si rassegna alla catastrofe voluta da #Conte e dal #M5S. A Draghi diciamo di andare avanti e fino a mercole… -