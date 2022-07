Mara Maionchi | purtroppo non c’è più nulla da fare | alla fine è successo davvero

(Di sabato 16 luglio 2022) La delusione dei fan è alle stelle dopo la triste notizia che ha ricevuto l’ufficialità proprio in queste ore. Ecco cosa èAll’età di ottantuno anni lacontinua ad essere estremamente attiva su più fronti, da quello discografico a quello televisivo passando naturalmente per la sua attività radiofonica. La donna di energia ne ha ancora da vendere, eppure durante il corso della sua vita ha attraversato anche dei momenti non proprio idilliaci. Un esempio può essere il giorno in cui ha appreso di essere stata colpita dal cancro, argomento di cui lei stessa di recente è tornata a parlare.(Websource)In occasione di un’intervista concessa al settimanale del Corriere della Sera, la conduttrice televisiva ha rivelato che la triste scoperta è avvenuta praticamente per caso: “La ...

Sette del Corriere della Sera

Fedez ha fatto bene a mettersi a nudo, assurdo criticarlo" Ci sono tante parole per dirlo, ma quelle giuste le trova, con la consueta franchezza: "Una strizza pazzesca". Era un giorno ...ha dovuto affrontare la lotta contro il cancro: la produttrice musicale, in un'intervista a Sette , il settimanale del Corriere della Sera , ha rivelato di avere avuto due tumori al ... Mara Maionchi: «Scoprii di avere il cancro, provai strizza e rabbia. Giusto parlarne» La “maga” dei talent ha creato un programma-show legato alle malattie oncologiche: «A me capitò 7 anni fa: un tumore per seno, sono salva grazie alla prevenzione. Fedez ha fatto bene a mettersi a nudo ...Mara Maionchi si racconta in vista dell’esordio del docu-reality Nudi per la Vita: “Ho avuto due tumori al seno, che paura!” Mara Maionchi ha dovuto affrontare la lotta contro il cancro: la ...