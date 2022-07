Pubblicità

qn_lanazione : Le chiede di togliere il burqa per farsi riconoscere, lei rifiuta e scoppia una lite - modazza85 : RT @Eurosport_IT: Richiesta importante del portoghese al club rossonero ????? #Calciomercato | #Milan | #Leao - Eurosport_IT : Richiesta importante del portoghese al club rossonero ????? #Calciomercato | #Milan | #Leao - FPalladini : @GigiCrimi @valdi_valdo @La_manina__ impianti di trattamento, aumentare la differenziata, efficientare l'ama, togli… - PoliteKosmo : @Joe911S Senti ….. ah bella !!! Tocca togliere qualcosa … x far donna ce lo chiede l’EU ?????? -

LA NAZIONE

È accaduto a Perugia. Discussione tra un portiere di un collegio e una donna egiziana di 28 anni. Necessario l'intervento della ...Leggi QUI l'articolo integrale Ore 10:15 - Patuanelli: "Se Conteci dimettiamo, ma non lo ha ... Perché in Italia Mattarella è riuscito solo a convincere Draghi ala parola "irrevocabili"... Le chiede di togliere il burqa per farsi riconoscere, lei rifiuta e scoppia una lite È accaduto a Perugia. Discussione tra un portiere di un collegio e una donna egiziana di 28 anni. Necessario l'intervento della polizia ...CALCIOMERCATO - Importanti aggiornamenti di calciomercato in casa Milan: secondo quanto riporta "Il Giornale", il procuratore di Leao avrebbe chiesto al Milan 7 ...