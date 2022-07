Due club di Serie A sul talento dell’Atletico Madrid: i dettagli! (Di sabato 16 luglio 2022) Come riportato da Gianluca Di Marzio, Bologna e Sampdoria sembrano pronte ad aprire un’asta per l’acquisto del giovane attaccante dell’Atletico Madrid, Marcos Paulo. Tra i due club la Samp sembra essere più decisa a presentare un affondo concerto per portare in Liguria il giovane calciatore portoghese. Il Bologna però monitora la situazione e non si defila dalla trattativa che potrebbe prendere quota con un’eventuale cessione di Arnautovi?. #Calciomercato La @sampdoria è decisa a prendere Marcos #Paulo. Sul giocatore c'è anche il @BfcOfficialPage— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2022 calciomercato Bologna SampdoriaMarcos Paulo, classe 2001, durante la sessione di calciomercato 2021/2022 è passato dal Fluiminense all’Atletico Madrid. I colchoneros, però, hanno girato subito in prestito l’attaccante al ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Come riportato da Gianluca Di Marzio, Bologna e Sampdoria sembrano pronte ad aprire un’asta per l’acquisto del giovane attaccante, Marcos Paulo. Tra i duela Samp sembra essere più decisa a presentare un affondo concerto per portare in Liguria il giovane calciatore portoghese. Il Bologna però monitora la situazione e non si defila dalla trattativa che potrebbe prendere quota con un’eventuale cessione di Arnautovi?. #Calciomercato La @sampdoria è decisa a prendere Marcos #Paulo. Sul giocatore c'è anche il @BfcOfficialPage— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2022 calciomercato Bologna SampdoriaMarcos Paulo, classe 2001, durante la sessione di calciomercato 2021/2022 è passato dal Fluiminense all’Atletico. I colchoneros, però, hanno girato subito in prestito l’attaccante al ...

Pubblicità

marcoconterio : ?????????? L'attaccante del #Flamengo Pedro potrebbe tornare in Europa: ci pensano il #Monza e due club di Premier Leag… - infoitsport : Due club di Serie A sul talento dell’Atletico Madrid: i dettagli! - Ermagnific0 : #Scamacca è stato mollato dalla sue due pretendenti @PSG_inside @WestHam. Il club francese sta chiudendo #Ekitike… - Lilibeth3090 : Se non facciamo il salto di qualità in Europa entro le prossime due stagioni, giocatori come Theo, Tomori, Mike e L… - sportli26181512 : Napoli: due colpi in canna dopo la cessione di Koulibaly: Dopo aver ceduto Koulibaly al Chelsea, il Napoli prepara… -