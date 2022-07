Chi abbandona un animale domestico è punito con l’arresto e una sanzione fino a € 10.000. Loro non vi abbandonerebbero mai, voi lo fareste? (Di sabato 16 luglio 2022) Intorno al fenomeno degli abbandoni estivi, resistono ancora moltissimi pregiudizi. L’indipendenza e la fierezza caratteriale del gatto non ne fanno un animale insensibile o non attaccato all’uomo. Leggi su 7giorni.info (Di sabato 16 luglio 2022) Intorno al fenomeno degli abbandoni estivi, resistono ancora moltissimi pregiudizi. L’indipendenza e la fierezza caratteriale del gatto non ne fanno uninsensibile o non attaccato all’uomo.

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Fratelli d'Italia propone da anni di inasprire le pene per chi abbandona e maltratta gli animali. - BAcm1899 : Chi abbandona gli animali merita di morire, possibilmente soffrendo! - afspagnuolo : Chi abbandona gli animali è 'a munnezza d' 'a gent'!?????? - Roberto71644521 : @Petri80908639 Ecco una bella legge da fare 5 anni di carcere senza sconti per chi abbandona il proprio animale sulle strade e ecc. - enzoluciano_ : RT @CarlodeBlasio1: 'Come dici signore? C'è ancora chi abbandona gli animali per andare in vacanza!?' #Nonabbandonarlo @TgrRai https://t.co… -