WTA Losanna 2022 | Caroline Garcia inarrestabile | Bencic va ko

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il torneo WTA diha le sue semifinaliste. Sono rimaste in quattro a giocarsi il trofeo che verrà assegnato domenica sulla terra rossa svizzera e decidere chi sarà la ventinovesima vincitrice di questo appuntamento dopo Tamara Zidansek nel 2021. Il pubblico rossocrociato non potrà applaudire la sua beniamina Belinda: la numero 2 del tabellone si fa sopraffare da Petra Martic dopo un match a corrente troppo alternata. Per la croata ci sarà, che conferma il suo buon momento di forma ribaltando il pronostico contro Sara Sorribes Tormo, numero 4 del tabellone, che non ha saputo trovare una contromossa alla francese. Si starà mangiando le mani la giovane Simona Waltert: dopo aver superato Danielle Collins si è ritrovata ad un turno di servizio da una semifinale che per lei avrebbe significato ...