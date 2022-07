Tennis, ATP Newport 2022: la prima semifinale è il derby americano Isner-Cressy (Di venerdì 15 luglio 2022) La prima semifinale del torneo ATP di Newport sarà un match tutto a stelle e strisce tra John Isner e Maxime Cressy. Come da pronostico i due “giganti” americani sono arrivati a giocarsi un posto in finale nell’ultimo torneo della stagione sull’erba. La giornata di ieri, però, non ha visto solo i primi due quarti di finale, ma anche la prosecuzione di un match degli ottavi con l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, testa di serie numero uno, è stato sconfitto dall’australiano Jason Kubler in rimonta al tie-break del terzo set (4-6 6-3 7-6). Tornando ai quarti di finale per Cressy è arrivata una vittoria in un altro derby americano. Il numero quarantuno della classifica mondiale ha chiuso con 27 ace a referto, superando il connazionale ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Ladel torneo ATP disarà un match tutto a stelle e strisce tra Johne Maxime. Come da pronostico i due “giganti” americani sono arrivati a giocarsi un posto in finale nell’ultimo torneo della stagione sull’erba. La giornata di ieri, però, non ha visto solo i primi due quarti di finale, ma anche la prosecuzione di un match degli ottavi con l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, testa di serie numero uno, è stato sconfitto dall’australiano Jason Kubler in rimonta al tie-break del terzo set (4-6 6-3 7-6). Tornando ai quarti di finale perè arrivata una vittoria in un altro. Il numero quarantuno della classifica mondiale ha chiuso con 27 ace a referto, superando il connazionale ...

