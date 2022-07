Sri Lanka, si è dimesso il presidente Rajapaksa, ora in fuga a Singapore (Di venerdì 15 luglio 2022) Le dimissioni sono state accettate dal presidente del parlamento Mahinda Yapa Abeywardena. Assume la carica ad interim il capo del governo, in attesa dell’elezione del nuovo capo di Stato da parte del Parlamento Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 luglio 2022) Le dimissioni sono state accettate daldel parlamento Mahinda Yapa Abeywardena. Assume la carica ad interim il capo del governo, in attesa dell’elezione del nuovo capo di Stato da parte del Parlamento

