Servizio Civile: con ASC Aps aggiornamenti per ridurre il gap digitale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug.(Labitalia) - Tutto pronto, si comincia con la formazione per realizzare i ponti digitali ed essere utili alla comunità. Inizia tra pochi giorni la settimana di formazione organizzata da ASC Aps, in presenza e online, che consentirà agli operatori volontari affinare le competenze che serviranno per vivere al meglio l'anno di Servizio Civile digitale. Due sono progetti su cui ASC aps ha riposto molte aspettative vista la difficoltà, non solo generazionale, ma anche sociale, di restare al passo con l'evoluzione tecnologica. Per 3 giorni, con i docenti di Fastweb digital academy e i professionisti della comunicazione digitale, i 20 giovani, operanti in 20 sedi dal Piemonte alla Toscana, dalla Calabria alla Puglia, approfondiranno il mondo digitale, per essere i migliori testimonial verso gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug.(Labitalia) - Tutto pronto, si comincia con la formazione per realizzare i ponti digitali ed essere utili alla comunità. Inizia tra pochi giorni la settimana di formazione organizzata da ASC Aps, in presenza e online, che consentirà agli operatori volontari affinare le competenze che serviranno per vivere al meglio l'anno di. Due sono progetti su cui ASC aps ha riposto molte aspettative vista la difficoltà, non solo generazionale, ma anche sociale, di restare al passo con l'evoluzione tecnologica. Per 3 giorni, con i docenti di Fastweb digital academy e i professionisti della comunicazione, i 20 giovani, operanti in 20 sedi dal Piemonte alla Toscana, dalla Calabria alla Puglia, approfondiranno il mondo, per essere i migliori testimonial verso gli ...

Pubblicità

gualtierieurope : Con Eugenio #Scalfari scompare uno dei giganti assoluti del giornalismo italiano. Un grande intellettuale al serviz… - museiincomune : Manca poco al settimo appuntamento di letture a voce alta per bambini! Sabato #16luglio, ore 17.30, il Museo dell'… - GiuseppeTalami : RT @putino: Gli uffici di registrazione militare e di arruolamento in Russia stanno intimidendo attivamente i coscritti che intendono prest… - Antonio80155302 : RT @putino: Gli uffici di registrazione militare e di arruolamento in Russia stanno intimidendo attivamente i coscritti che intendono prest… - Federica2651995 : RT @putino: Gli uffici di registrazione militare e di arruolamento in Russia stanno intimidendo attivamente i coscritti che intendono prest… -