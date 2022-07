Omicidio Mollicone, assolti i Mottola e i carabinieri Quatrale e Suprano. Il grido nell’aula: “Vergogna” (Di venerdì 15 luglio 2022) Per la Procura di Cassino, Serena Mollicone è stata uccisa all’interno della caserma dei carabinieri di Arce il 1 giugno del 2001 dopo essere stata sbattuta contro la porta di un alloggio di servizio al termine di una colluttazione, intorno alle 11.30 di mattina. Svenuta e con un trauma alla testa, importante ma non letale, sarebbe stata soffocata con un sacchetto di plastica e con un nastro adesivo che le ha avvolto la bocca. Cinque ore di agonia che l’hanno poi portata alla morte. E, a quel punto, nella notte tra il 1 e il 2 giugno, il corpo sarebbe stato trasferito nel bosco di Fonte Cupa, dove fu poi ritrovato il 3 giugno. Ed a compiere il delitto sarebbe stata l’intera famiglia Mottola. È sulla base di questa ricostruzione dell’Omicidio della 18enne, che i pm della Procura di Cassino, Beatrice Siravo e Carmen ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Per la Procura di Cassino, Serenaè stata uccisa all’interno della caserma deidi Arce il 1 giugno del 2001 dopo essere stata sbattuta contro la porta di un alloggio di servizio al termine di una colluttazione, intorno alle 11.30 di mattina. Svenuta e con un trauma alla testa, importante ma non letale, sarebbe stata soffocata con un sacchetto di plastica e con un nastro adesivo che le ha avvolto la bocca. Cinque ore di agonia che l’hanno poi portata alla morte. E, a quel punto, nella notte tra il 1 e il 2 giugno, il corpo sarebbe stato trasferito nel bosco di Fonte Cupa, dove fu poi ritrovato il 3 giugno. Ed a compiere il delitto sarebbe stata l’intera famiglia. È sulla base di questa ricostruzione dell’della 18enne, che i pm della Procura di Cassino, Beatrice Siravo e Carmen ...

