“Non ci posso credere”. E invece è tutto vero ciò che è successo tra Carmen Di Pietro e il figlio (Di venerdì 15 luglio 2022) Carmen Di Pietro e il vademecum al figlio in vacanza. Il particolare legame tra la showgirl e il figlio Alessandro Iannoni ha colpito molti telespettatori dell’Isola dei Famosi. Durante il reality Carmen si è mostrata molto gelosa del figlio che, lo ricordiamo, ha 20 anni ed è nato dalla relazione con Giuseppe Iannoni, papà anche di Carmelina. Quando Marialaura De Vitis si è avvicinata ad Alessandro ecco che Carmen è intervenuta. “Lei è una calcolatrice – aveva detto Carmen Di Pietro – e non porta neanche più rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose”. Su una possibile fidanzata del figlio ha poi aggiunto: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)Die il vademecum alin vacanza. Il particolare legame tra la showgirl e ilAlessandro Iannoni ha colpito molti telespettatori dell’Isola dei Famosi. Durante il realitysi è mostrata molto gelosa delche, lo ricordiamo, ha 20 anni ed è nato dalla relazione con Giuseppe Iannoni, papà anche di Carmelina. Quando Marialaura De Vitis si è avvicinata ad Alessandro ecco cheè intervenuta. “Lei è una calcolatrice – aveva dettoDi– e non porta neanche più rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose”. Su una possibile fidanzata delha poi aggiunto: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la ...

