Missile dal Mar Nero su Vinnytsia, una strage (Di venerdì 15 luglio 2022) L'ennesima strage. Nella tarda mattinata di ieri un attacco russo ha colpito il centro di Vinnytsia, capoluogo regionale del territorio omonimo nell'Ucraina occidentale. Al momento il bilancio è di 21 L'articolo proviene da il manifesto.

antipinguinista : @Diesira3 @GenMattonella @AlessioCacciat1 @luciodigaetano @GuidoCrosetto Va a finire che butteranno fuori il canett… - stevedire : Bimba uccisa dal missile russo, la mamma ha avuto la gamba amputata e lotta per la vita. - stefanoangeli50 : Questo è terrorismo, un sottomarino russo nel Mar Nero lancia un missile su un quartiere residenziale di una città… - singerel : Vinnytsia: 91 feriti, 21 morti, tra cui 3 bambini, 52 in ospedale di cui 5 gravissimi e 34 molto gravi. 46 ancora d… - Cucinoio1 : @euroue @StefanoCorniani @fattoquotidiano In tal caso tendo a vederla come la risposta a quel missile entrato in qu… -