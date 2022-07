Mattarella rinvia Draghi alle Camere | lo spettro della crisi non è ancora alle spalle

(Di venerdì 15 luglio 2022) La scelta didi mandare in Parlamento il governorisponde, nella visione del Quirinale, a un preciso dovere democratico e di trasparenza, dovuto al Paese. E’ quanto si sottolinea in ambienti del Quirinale dove si ricordano le antiche polemiche per le cosiddetteextraparlamentari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...il premier anche al presidente della Repubblica Sergioche incontra al Quirinale. Un colloquio di un'ora al termine del quale il capo dello Stato respinge le sue dimissioni ealle ...... nel M5s nessun mea culpa Nessun 'senso di colpa' dopo la mancata fiducia in Senato sul dl Aiuti e le conseguenti dimissioni di Mario Draghi, respinte dal Capo dello Stato, Sergio. È ...La scelta di Mattarella di mandare in Parlamento il governo Draghi risponde, nella visione del Quirinale, a un preciso dovere democratico e di trasparenza, dovuto al Paese. E’ quanto si sottolinea in ...Mario Draghi ha presentato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio. Una crisi che si apre dopo che il M5s non ha votato al Senato la fiducia sul decreto Aiuti e che si era ...