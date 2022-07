Lo smartphone in questo nuovo brevetto potrebbe essere OnePlus 10 Ultra (Di venerdì 15 luglio 2022) Un nuovo brevetto raffigura uno smartphone inedito dall'aria premium che sembra identificabile con OnePlus 10 Ultra. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 luglio 2022) Unraffigura unoinedito dall'aria premium che sembra identificabile con10. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

enricofrasca3 : RT @poco_italia: Ultime ore per questo Prime Day! Non perderti POCO X4 Pro 5G in offerta pazzesca su Amazon: ?? - Nonzi83 : Questo è il mio wallpaper sullo smartphone - tizianasullalun : Bob Dylan torna in tour in Europa e mette al bando gli smartphone ai concerti. Ah quanto mi mancano i cazziatoni di… - Ledbowski : serve una legge che regoli l'uso dello smartphone agli under 16, un patentino, ovviamente per quelli connessione da… - themarmor93 : @anna_foglietta Perché ve la dovete sempre prendere con la tecnologia? Aspettare sempre l'occasione buona per farlo… -