“Io, la lotta per i diritti Lgbt+ e il Partito Democratico”. Se la Festa dell’Unità di Napoli scopre una stella (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Oggi intervistiamo l’autore dell’intervento più applaudito della Festa dell’Unità del Partito Democratico di Napoli. “Mi chiamo Luigi Punzo, ho 19 anni. E mi sono appena diplomato al liceo scientifico “Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio con 100 e lode”. Sono giorni da ricordare. “Questa in corso in questi giorni è anche la mia prima Festa dell’Unità”. Lo immaginava tanto successo personale? “Mi piace trasmettere che nelle cose ci metto impegno e passione”. Pochi minuti sul palco, ma una carica di adrenalina. “Tutto quello che si è e che si fa bisogna saperlo comunicare”. Lei ha dichiarato la sua omosessualità e ha raccontato la sua esperienza per i diritti civili. “Nell’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– Oggi intervistiamo l’autore dell’intervento più applaudito delladeldi. “Mi chiamo Luigi Punzo, ho 19 anni. E mi sono appena diplomato al liceo scientifico “Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio con 100 e lode”. Sono giorni da ricordare. “Questa in corso in questi giorni è anche la mia prima”. Lo immaginava tanto successo personale? “Mi piace trasmettere che nelle cose ci metto impegno e passione”. Pochi minuti sul palco, ma una carica di adrenalina. “Tutto quello che si è e che si fa bisogna saperlo comunicare”. Lei ha dichiarato la sua omosessualità e ha raccontato la sua esperienza per icivili. “Nell’ultimo ...

