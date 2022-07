I cento giorni di Moustapha Name

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 15 luglio 2022) I tifosi del Paris FC, la squadra di Ligue 2 in cui gioca da due anni, l’hanno eletto miglior giocatore della stagione. È una conferma, perché avevano votato così anche in coda al 2020-21. Negli ultimi mesi comunqueè cresciuto, tecnicamente e non solo. Gli è capitato di indossare la fascia di capitano, l’ha meritata perché è un giocatore e una persona affidabile. Con prestazioni importanti, arricchite da 10 reti e 6 assist in 32 partite stagionali, ha avuto un ruolo notevole nel quinto posto con cui il Paris si è classificato. Nell’arco stretto tra il 16 e il 19 aprile scorsi, in una fase delicata del campionato, ha realizzato lui i gol decisivi per vincere due gare. Il 5 maggio ha compiuto ventisette anni. Ora sta uscendo dal campo dopo aver compiuto una brutta entrata, nello spareggio per la promozione contro il Sochaux, il 17 ...