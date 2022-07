Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extra-uterina (Di venerdì 15 luglio 2022) In lacrime, con la voce rotta dal pianto, Guenda Goria ha annunciato a tutti suoi fan, via Instagram, che al momento è ricoverata in ospedale, e che dovrà presto operarsi. L’attrice romana infatti stava da tempo portando avanti una gravidanza extra-uterina, a sua insaputa, che le ha provocato un forte malessere. “Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”, ha esordito con un primo video su Instagram. La donna ha poi aggiornato i suoi fan con il seguito della diagnosi: “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza ... Leggi su zon (Di venerdì 15 luglio 2022) In lacrime, con la voce rotta dal pianto,ha annunciato a tutti suoi fan, via Instagram, che al momento è ricoverata in, e che dovrà presto operarsi. L’attrice romana infatti stava da tempo portando avanti una, a sua insaputa, che le ha provocato un forte malessere. “Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”, ha esordito con un primo video su Instagram. La donna ha poi aggiornato i suoi fan con il seguito della diagnosi: “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una...

