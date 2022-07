Golf | British Open 2022 | l’australiano Smith in testa dopo il secondo giro | sorpresa Celli

(Di venerdì 15 luglio 2022)ildel quarto Major stagionale, il TheChampionship, al comando stazionaCameron ‘Cammy’, numero 6 del ranking mondiale, che viaggia sul -13 (131). Alle sue spalle insegue l’americano Young con -11 (133), mentre a dividersi il terzo posto sono il norvegese Hovland ed il nordirlandese McIlroy con -10 (134). Per quanto riguarda l’Italia, ail migliore è Filippo. Il classe 2000 si riscattaun primonon impeccabile ed è 36° con -3 (141). Più indietro Francesco Molinari, 66° con 0 (144), mentre non ha superato il taglio Guido Migliozzi, solo 107° con +3 (147). SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Golf, #BritishOpen 2022: l’australiano #Smith in testa dopo il secondo giro, sorpresa #Celli - sportface2016 : #Golf #BritishOpen 2022: #CameronYoung al comando dopo il primo giro, #Migliozzi e #Molinari 78esimi - OA_Sport : Filippo Celli si racconta a OA Sport alla vigilia del British Open numero 150. La fortuna di vedere da molto vicino… - zazoomblog : British Open 2022 golf: orari programma tv streaming. Il calendario completo - #British #golf: #orari #programma… -

OA Sport

Al termine delle prime 18 buche del quarto Major stagionale, il The Open Championship, guida la classifica l'americano Cameron Young , che ha chiuso il primo giro con lo score di - 8 (64 colpi). ...... nel museo delche è dietro il tee della buca 1 dell'Old Course, il campo più vecchio del mondo. Siamo a St. Andrews, dove questa mattina all'alba inizia la 150a edizione delOpen, o ... VIDEO Golf, British Open 2022: le emozioni e gli highlights del primo round Dopo il secondo giro del quarto Major stagionale, il The Open Championship, al comando staziona l'australiano Cameron 'Cammy' Smith ...Continua l'Open Championship 2022, ospitato quest'anno da uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, l’Old Course di St.Andrews in Scozia. Completati i primi due giri, è l'australiano Cameron Smi ...