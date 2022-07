Gazzetta – Calciomercato Como: Cesc Fabregas pronto a giocare in serie B (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-14 23:37:51 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Il 35enne spagnolo campione del mondo, appena svincolato dal Monaco, non gioca una partita da settembre. È pronto a firmare un biennale Lo aspettavano alle Canarie, ma invece dell’oceano Atlantico ha scelto il Lago di Como. A Las Palmas ci credevano: Cesc Fabregas per tentare l’assalto alla Liga. Un sogno diventato una trattativa, chiusa però definitivamente due giorni fa. Con una risposta negativa. Cesc ha detto no. Niente Canarie. Ieri sera la sorpresa: il Como. La squadra di Dennis Wise, uno che come lui ha vestito la maglia del Chelsea. E Cesc è ancora legato all’Inghilterra, il Paese dove arrivò sedicenne dalla cantera del Barcellona per affermarsi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-14 23:37:51 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalladello Sport: Il 35enne spagnolo campione del mondo, appena svincolato dal Monaco, non gioca una partita da settembre. Èa firmare un biennale Lo aspettavano alle Canarie, ma invece dell’oceano Atlantico ha scelto il Lago di. A Las Palmas ci credevano:per tentare l’assalto alla Liga. Un sogno diventato una trattativa, chiusa però definitivamente due giorni fa. Con una risposta negativa.ha detto no. Niente Canarie. Ieri sera la sorpresa: il. La squadra di Dennis Wise, uno che come lui ha vestito la maglia del Chelsea. Eè ancora legato all’Inghilterra, il Paese dove arrivò sedicenne dalla cantera del Barcellona per affermarsi ...

