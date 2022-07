Elodie tra le lacrime al concerto di Marracash: l’ex coppia fa sognare i fan (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie, la cantante romana che con la sua voce incanta tutti, va al concerto di Marracash e il web impazzisce. Sulle note di “Crazy Love”, cantata al concerto di martedì, l’ex fidanzata di Marracash si fa scappare qualche lacrima di commozione. La canzone ha un significato immenso per Elodie, tratta di una storia d’amore mai realmente terminata. “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine” spiega il rapper che a lei fa riferimento in vari pezzi, compreso “Crazy Love”. I due si erano conosciuti sul set del video “Margarita”, pubblicato nel giugno del 2019. ... Leggi su zon (Di venerdì 15 luglio 2022), la cantante romana che con la sua voce incanta tutti, va aldie il web impazzisce. Sulle note di “Crazy Love”, cantata aldi martedì,fidanzata disi fa scappare qualche lacrima di commozione. La canzone ha un significato immenso per, tratta di una storia d’amore mai realmente terminata. “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine” spiega il rapper che a lei fa riferimento in vari pezzi, compreso “Crazy Love”. I due si erano conosciuti sul set del video “Margarita”, pubblicato nel giugno del 2019. ...

