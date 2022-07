Cairo risolve i guai con Blackstone ricomprandosi a caro prezzo via Solferino

Pubblicità

La Prealpina

... di cui 300 a carico di Rcs e 300 del suo azionista di controllo, Urbano. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta ......del, dall'inefficienza di una burocrazia languida e pervasiva, dall'imponenza delle piramidi. L'approdo in Israele segna un cambio di passo, e non soltanto perch l'arrivo nel Paese si... Rcs, Cairo ricompra la sede di via Solferino da Blackstone Rcs torna in possesso della storica sede del Corriere della Sera dopo anni di contenziosi legali. Il gruppo editoriale finalmente rifiata ...Accordo raggiunto per la chiusura del contenzioso. Al fondo vanno 59.9 milioni per l'immobile: "Accettiamo le decisioni dei tribunali" ...