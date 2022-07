Atp Newport 2022, programma e orari semifinali sabato 16 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Il programma e gli orari del torneo Atp di Newport per quanto riguarda la giornata di sabato 16 luglio. E’ tempo di semifinali sull’erba americana, dove gli ultimi quattro giocatori rimasti in tabellone si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo dell’evento. Ad aprire le danze saranno Cressy ed Isner, mentre a seguire toccherà a Kubler e Bublik. Di seguito il programma completo. STADIUM Dalle ore 19:00 – (4) Cressy vs (2) Isner A seguire – Kubler vs (3) Bublik SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Ile glidel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di16. E’ tempo disull’erba americana, dove gli ultimi quattro giocatori rimasti in tabellone si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo dell’evento. Ad aprire le danze saranno Cressy ed Isner, mentre a seguire toccherà a Kubler e Bublik. Di seguito ilcompleto. STADIUM Dalle ore 19:00 – (4) Cressy vs (2) Isner A seguire – Kubler vs (3) Bublik SportFace.

