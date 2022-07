ATP Bastad 2022, Baez spegne i sogni di Thiem, ok Rublev (Di venerdì 15 luglio 2022) Si prosegue speditamente nel torneo ATP di Bastad; la terra rossa svedese ha i suoi quattro semifinalisti, tutti a caccia del trono di Casper Ruud che ha abdicato immediatamente nel secondo turno in questo 2022. Avanza Andrey Rublev: il russo, numero 2 del seeding, ha la meglio sul serbo Laslo Dajeee, che si è giocato le sue carte ma senza riuscire a impensierire fino in fondo il top 10. Si spengono invece le speranze di Dominic Thiem di tornare a disputare una semifinale di un torneo ATP; nonostante una grinta che non si era vista nei mesi precedenti, Sebastian Baez si impone in tre set molto combattuti. L’altra semifinale vedrà invece Francisco Cerundolo e Pablo Carreno-Busta. Lo spagnolo ha avuto sorprendentemente ragione di Diego Schwartzman, non per il successo in sé per sé ma per il solo gioco ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Si prosegue speditamente nel torneo ATP di; la terra rossa svedese ha i suoi quattro semifinalisti, tutti a caccia del trono di Casper Ruud che ha abdicato immediatamente nel secondo turno in questo. Avanza Andrey: il russo, numero 2 del seeding, ha la meglio sul serbo Laslo Dajeee, che si è giocato le sue carte ma senza riuscire a impensierire fino in fondo il top 10. Si spengono invece le speranze di Dominicdi tornare a disputare una semifinale di un torneo ATP; nonostante una grinta che non si era vista nei mesi precedenti, Sebastiansi impone in tre set molto combattuti. L’altra semifinale vedrà invece Francisco Cerundolo e Pablo Carreno-Busta. Lo spagnolo ha avuto sorprendentemente ragione di Diego Schwartzman, non per il successo in sé per sé ma per il solo gioco ...

Pubblicità

juanfanara : RT @Gazzetta_it: Bastad, Thiem fra gioie e dolori: perde da Baez ma riaccende la speranza - Gazzetta_it : Bastad, Thiem fra gioie e dolori: perde da Baez ma riaccende la speranza - sportface2016 : #ATPBastad | Dominic #Thiem eliminato in tre set da #Baez nei quarti di finale, ma la strada è quella giusta - Tennis_Ita : ATP 250 Bastad, fantastici Bolelli e Fognini: gli azzurri volano in finale in doppio - sportface2016 : #NordeaOpen | #Bolelli e #Fognini volano in finale nel torneo di doppio -