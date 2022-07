Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Se non si combatte nuove varianti sempre più contagiose” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Non combattere il virus fa emergere nuove varianti sempre più contagiose”. E’ il monito lanciato via Twitter da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica, che in questi giorni di impennata dei casi Covid, spinta da Omicron 5, ha più volte sottolineato la necessità di non far correre indisturbato il contagio. E ora ribadisce il messaggio: “Sveglia”, è l’esortazione di Ricciardi, che posta un grafico (diffuso dallo scienziato Usa Eric Topol) dal quale emerge quella che definisce “l’impressionante evoluzione di Sars-CoV-2 dal suo esordio”. Si tratta di un diagramma che mostra, in un crescendo continuo di contagiosità, il vantaggio di crescita accumulato dal virus pandemico dalla prima super ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Nonre il virus fa emergerepiù”. E’ il monito lanciato via Twitter da Walter, consulente del ministro della Salute e professore di igiene all’università Cattolica, che in questi giorni di impennata dei casi, spinta da Omicron 5, ha più volte sottolineato la necessità di non far correre indisturbato il contagio. E ora ribadisce il messaggio: “Sveglia”, è l’esortazione di, che posta un grafico (diffuso dallo scienziato Usa Eric Topol) dal quale emerge quella che definisce “l’impressionante evoluzione di Sars-CoV-2 dal suo esordio”. Si tratta di un diagramma che mostra, in un crescendo continuo di contagiosità, il vantaggio di crescita accumulato dal virus pandemico dalla prima super ...

