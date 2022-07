"Non pensavo fosse possibile". Crisi di governo, Mieli spiazza lo studio di In Onda (Di giovedì 14 luglio 2022) “Non ci avrei mai creduto”. Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, ospite del talk show politico di LA7, In Onda, giovedì 14 luglio, ha dovuto ammettere che non si aspettava la caduta del governo Draghi. Oggi il Senato ha approvato il Dl Aiuti, ma il M5S non ha votato la fiducia aprendo di fatto la Crisi politica. A seguire il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Colle per rassegnare le dimissioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha respinte rinviandolo alle Camere dove si presenterà mercoledì prossimo per parlamentarizzare la fine dell'esecutivo. E adesso? governo tecnico? governo balneare per arrivare alle elezioni in autunno? Mieli si è detto perplesso: “Non lo avrei mai detto. Adesso ci sono anche sei giorni di suspense ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) “Non ci avrei mai creduto”. Paolo, ex direttore del Corriere della Sera, ospite del talk show politico di LA7, In, giovedì 14 luglio, ha dovuto ammettere che non si aspettava la caduta delDraghi. Oggi il Senato ha approvato il Dl Aiuti, ma il M5S non ha votato la fiducia aprendo di fatto lapolitica. A seguire il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Colle per rassegnare le dimissioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha respinte rinviandolo alle Camere dove si presenterà mercoledì prossimo per parlamentarizzare la fine dell'esecutivo. E adesso?tecnico?balneare per arrivare alle elezioni in autunno?si è detto perplesso: “Non lo avrei mai detto. Adesso ci sono anche sei giorni di suspense ...

