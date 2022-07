Milan, Rebic capitano in amichevole. E Romagnoli 'avvisa' Calabria: 'Occhio...' (Di giovedì 14 luglio 2022) Ante Rebic è sempre stato uno di poche parole, anche sui social. Così arido di emoticon e frasi fatte che quando Castillejo, volato a Valencia, ha commentato il suo ultimo post con 'grande capitano', ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) Anteè sempre stato uno di poche parole, anche sui social. Così arido di emoticon e frasi fatte che quando Castillejo, volato a Valencia, ha commentato il suo ultimo post con 'grande', ...

Milan, Rebic capitano in amichevole. E Romagnoli 'avvisa' Calabria: 'Occhio...' Rebic, intanto, ha segnato uno dei tre gol con il Milan ha sconfitto il Lemine Almenno, dimostrando di essere già in palla dopo un finale di stagione ombroso. Due gol, due assist e nessun guizzo ... Aggrappati solo a Maldini e Massara Mi riferisco a Kjaer, Rebic, Diaz e Bennacer. Giocatori importantissimi, che possono dare talmente ... Maldini e Massara stanno portando al Milan, giocatori con caratteristiche ben precise, che vanno ... Corriere dello Sport Milan, niente amichevole contro il Colonia per lui: le ultime sull’infortunio! I rossoneri proseguono la loro preparazione tra allenamenti e amichevoli. Proprio ieri c'è stato un test conto il Lemine Almenno che ha visto la squadra ... Il Milan batte 3 a 0 il Lemine Almenno (VIDEO) I ragazzi di Pioli si sono imposti grazie alle reti di: Junior Messias, Ante Rebic e Matteo Gabbia. I rossoneri hanno giocato una buona gara anche se ancora non al top della forma visto il pesante car ... , intanto, ha segnato uno dei tre gol con ilha sconfitto il Lemine Almenno, dimostrando di essere già in palla dopo un finale di stagione ombroso. Due gol, due assist e nessun guizzo ...Mi riferisco a Kjaer,, Diaz e Bennacer. Giocatori importantissimi, che possono dare talmente ... Maldini e Massara stanno portando al, giocatori con caratteristiche ben precise, che vanno ... Milan, Rebic cerca la stagione del riscatto I rossoneri proseguono la loro preparazione tra allenamenti e amichevoli. Proprio ieri c'è stato un test conto il Lemine Almenno che ha visto la squadra ...I ragazzi di Pioli si sono imposti grazie alle reti di: Junior Messias, Ante Rebic e Matteo Gabbia. I rossoneri hanno giocato una buona gara anche se ancora non al top della forma visto il pesante car ...