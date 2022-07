Mattarella respinge dimissioni e rinvia Draghi alle Camere per la fiducia Il giorno x sarà mercoledì 20 luglio

Pubblicità

TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - repubblica : Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Rinvio alle Camere - ciliegiodinoce : #Mattarella respinge le dimissioni di #Draghi: 'Ho l'ombrellone pagato fino a settembre'. #ConteFaiSchifo - Andrearey91 : Governo Draghi la diretta: Mattarella respinge le dimissioni, cosa succede ora @corriere -

Draghi è salito al Quirinale in serata al termine di una giornata convulsa in cui aveva già avuto un primo colloquio con. Le dimissioni sono arrivate alle 18.45 . I Cinque Stelle nel ...Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato: il M5s non vota. Il commento del premier: 'E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento.Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, u ...