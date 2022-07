(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Soffrire di una neoplasia mieloproliferativa (Mpn) cronica, come policitemia vera e mielofibrosi, significa avere una qualità della vita compromessa a causa dei sintomi della malattia - uno fra tutti la...

Pubblicità

marc_bottle : @Adnkronos Malattie ematologiche e vaccini: Non avete notizie a tal proposito? - Adnkronos : Malattie ematologiche e depressione: 2 studi svelano legame. #salute - lifestyleblogit : Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame - - zazoomblog : Malattie ematologiche e depressione 2 studi svelano legame - #Malattie #ematologiche #depressione - LocalPage3 : Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame -

Adnkronos

L'articolo completo è disponibile su: https://www.alleatiperlasalute.it/alla - scoperta - di/- e - depressione.Quindi tutte quellecongenite,, neoplastiche e reumatiche rare che possono colpire l'individuo, come anche la sindrome di Edwards , la fibrosi cistica , l' Aids , la talassemia ,... Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Osteoporosi al centro del congresso “Osteo Reuma 2022”, in programma a Siena dal 14 al 16 lugli ...