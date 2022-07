“Ma non ci provare”. Totti e Ilary Blasi, l’amico vip contro la sorella Melory: “Dovreste dirmi grazie” (Di giovedì 14 luglio 2022) Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni. Il bodybuilder e pr della notturna romana ha ancora qualcosa da dire. In effetti non si è mai sentito parlare di lui come in questo momento. Il sedicente amico di Francesco Totti, infatti, non ha atteso molto prima di mettersi in mostra spifferando alcuni dettagli sulla vicenda che sta facendo impazzire migliaia di italiani. Parliamo della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le prime dichiarazioni secondo le quali, l’ex letterina avrebbe voluto la rottura a tutti i costi, mentre l’ex capitano avrebbe voluto risolvere la crisi, ora arriva altra carne al fuoco. Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni. Il bodybuilder e pr della notturna romana ha ancora qualcosa da dire. In effetti non si è mai sentito parlare di lui come in questo momento. Il sedicente amico di Francesco, infatti, non ha atteso molto prima di mettersi in mostra spifferando alcuni dettagli sulla vicenda che sta facendo impazzire migliaia di italiani. Parliamo della rottura tra Francesco. Dopo le prime dichiarazioni secondo le quali, l’ex letterina avrebbe voluto la rottura a tutti i costi, mentre l’ex capitano avrebbe voluto risolvere la crisi, ora arriva altra carne al fuoco. Francesco: età, altezza, peso, i figli con, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma Alex Nuccetelli, le nuove dichiarazioni ...

