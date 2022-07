Lombardia | 2 | 5 mln per potenziamento e innovazione tecnologica laboratori Its

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Acquisto di strumentazioni e macchinari utili all'acquisizione di conoscenze tecniche e digitali per formare i giovani con competenze maggiormente richieste dalle imprese. Queste le finalità dello stanziamento di 2,5 milioni di euro che Regionemette a disposizione delle Fondazioni Its, un tempo Istituti tecnici superiori e ora, a seguito dell'approvazione della recente legge di riforma, diventati Istituti tecnologici superiori (Its Academy). "Siamo la regione con il più alto numero di iscritti e di corsi, risultato di tutto l'impegno che mettiamo in questo fondamentale settore formativo -spiega l'assessore alla Formazione e al Lavoro, Melania Rizzoli-. Ogni nuova possibilità di investimento nel sistema Its equivale ad una nuova occasione per i nostri giovani. Le risorse messe in campo rappresentano una parte degli sforzi che ...