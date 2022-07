La storia di Enzo Ferrari in una serie di Apple tv

(Di giovedì 14 luglio 2022) Life&People.it UnaTV, targata, sul Re delle automobili; è questa una delle novità più scintillanti che arrivano dal mondo dell’audiovisivo in questa estate 2022. Si tratta di una produzione molto importante, che coinvolge il genio Paolo Sorrentino nel ruolo di produttore esecutivo, Stefano Sollima alla regia e sul versante creativo il candidato all Oscar Steven Knight, noto per aver ideato laculto UK Peaky Blinders. Una tv serials ispirata a un best seller La– al momento in fase di pre-produzione a Roma – sarà ispirata al romanzo “Rex” di Luca Del Monte, bestseller etichettato da una testata prestigiosa come il New York times la “biografia definitiva” su. La nuova ...

erricopalese : RT @comingsoonit: #PaoloSorrentino, l'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight e Stefano Sollima insieme per una #SerieTV che racconterà la… - comingsoonit : #PaoloSorrentino, l'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight e Stefano Sollima insieme per una #SerieTV che raccont… - topinoalene : @enzo_aa @Nadia97024918 Anche sta storia di quelli aggiornati… ma davvero ci credete?!? - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Edilfe Lenzini Ing Umberto Lenzini Presidente S.S. Lazio Campione d'Italia… - Enzo_81_ : @desiana1 @fedeonofri Le ho date dell'insegnante di storia dell'arte perché la mia insegnante di storia dell'arte e… -

Il Manifesto

... " Come italiano sono onorato di poter raccontare ladiFerrari, un fulgido esempio di eccellenza italiana ", ha affermato Stefano Sollima. ' Attraverso il suo rapporto con il Ferrari ...... "Interviste ai potenti" (1979); "Come andremo a incominciare" (in collaborazione conBiagi, 1981); "L'anno di Craxi" (1984); "La sera andavamo in via Veneto.di un gruppo dal "Mondo" ... Enzo Traverso, la rivoluzione è il respiro della storia | il manifesto We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Ferrari, Apple annuncia la serie tv dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight. Stefano Sollima alla regia, produce Paolo Sorrentino ...